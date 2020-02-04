В "Барселоне" рассказали подробности отставки Вальверде



Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал, что клуб принял решение уволить Эрнесто Вальверде с поста главного тренера еще в декабре, после ничьей с "Реалом" (0:0) в чемпионате Испании.

"Летом президент принял решение продлить контракт с Вальверде. Это было решено на основании анализа качества игры, тактики, работы футболистов, а не результатов. Но после матча с "Реалом" (0:0) мы начали работу по смене тренера. Многие футболисты были недовольны работой Вальверде. У него возникли проблемы с управлением командой. Поэтому было принято решение о его уходе.

Сетьен обладает ДНК "Барселоны". Он любит и умеет работать. В команде должно быть правильно выстроено общение. Это делает ее сильнее", - приводит слова Абидаля Diario Sport.

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