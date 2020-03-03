В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"
Игроки "Барселоны" остались недовольны поведением Эдера Сарабии, ассистента главного тренера Кике Сетьена, во время матча 26-го тура Примеры против "Реала".
Специалист эмоционально реагировал на действия футболистов, используя в своих комментариях в том числе нецензурную лексику. Особенно досталось нападающему Антуану Гризманну.
Informa @juanmacastano— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 2, 2020
El vestuario del Barça está molesto con las formas de Eder Sarabia, el segundo de Quique Setién. Consideran que no son las más adecuadas para dirigir al equipo desde el banquillo.#PartidazoCOPE pic.twitter.com/Dyqb4tQg6S
Игрокам такая манера общения не понравилась и они предостерегли Сарабию, чтобы впредь он был более сдержанным.
Напомним, что "Барса" проиграла "Реалу" со счётом 0:2 и упустила лидерство в Примере.
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