В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"

1 Теги реал мадридбарселонакике сетьенантуан гризманн

В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"

Игроки "Барселоны" остались недовольны поведением Эдера Сарабии, ассистента главного тренера Кике Сетьена, во время матча 26-го тура Примеры против "Реала".

Специалист эмоционально реагировал на действия футболистов, используя в своих комментариях в том числе нецензурную лексику. Особенно досталось нападающему Антуану Гризманну.

Игрокам такая манера общения не понравилась и они предостерегли Сарабию, чтобы впредь он был более сдержанным.

Напомним, что "Барса" проиграла "Реалу" со счётом 0:2 и упустила лидерство в Примере.

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Комментарии

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lesnovsky

Ну и что тут такого... Люди просто переживали... Конте, Симеоне и Инзаги гораздо эмоциональнее реагируют... И ничего, если и с матком.... Зачастую помогает... Вспомните Карполя в волейболе... Сейчас его хорошим словом девчата вспоминают...

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