В "Барселоне" разочарованы Миной, он может больше не сыграть за клуб

Центральный защитник Йерри Мина разочаровал тренерский штаб и руководство "Барселоны".

Колумбийский футболист провалил матч против "Леванте", в котором чемпион Испании потерпел своё первое поражение в текущем первенстве.

Эксперты после матча раскритиковали Мину, отметив что каталонцы играли без защиты. Как сообщает испанская пресса, Йерри может больше не сыграть за "Барсу" и покинуть клуб летом.

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