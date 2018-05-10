В "Барселоне" считают, что Неймар с самого начала хотел играть за "Реал"

В каталонской "Барселоне" считают, что форвард ПСЖ Неймар с самого начала хотел играть за мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, игроки "сине-гранатовых" предполагают, что уход 27-летнего нападающего из их команды прошлым летом в стан парижан был лишь трамплином для его будущего переезда на "Сантьяго Бернабеу". По мнению футболистов каталонского гранда, уже тогда бразилец планировал свой переход в королевский клуб.

Напомним, в ПСЖ назревает новый конфликт из-за Неймара. | soccernews.ru