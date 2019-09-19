В "Барселоне" сделали заявление о несостоявшемся трансфере Неймара



Исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау рассказал о неудачных попытках приобретения бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Неймар был нашей целью в летнее трансферное окно. Мы сделали все, чтобы приобрести его. Мы сделали ПСЖ много предложений, но все они были отклонены.

Пока не могу сказать, будет ли Неймар нашей целью через год. Строить планы на следующий сезон мы будем позже.

Было бы здорово вернуть его, но требования должны быть разумными. ПСЖ просто не хотел его терять", - приводит слова Грау Goal.

Напомним, что в летнее трансферное окно 27-летний Неймар пытался вернуться в свой бывший клуб "Барселону". На форварда также претендовали "Реал" и "Ювентус". Впрочем, ни один из заинтересованных клубов не сумел договориться с ПСЖ по сумме трансфера.

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