В "Барселоне" сделали заявление по будущему Алькасера

Теги барселонаборуссия дортмундпако алькасер

В "Барселоне" сделали заявление по будущему АлькасераВ каталонской "Барселоне" сделали заявление по будущему своего форварда Пако Алькасера, который на правах аренды выступает за дортмундскую "Боруссию".

Так, генеральный директор "сине-гранатовых" Оскар Грау сообщил: "Боруссия" сообщила нам, что она воспользуется своим правом выкупа контракта Пако Алькасера и выплатит за него оговоренную сумму".

В текущем сезоне Алькасер забил 8 мячей в 5 играх за "Боруссию", проведя на поле в общей сложности 216 минут.

Напомним, вчера Алькасер помог "Боруссии" одержать очередную победу. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека

Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 18 45
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 36
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Вольфсбург Вольфсбург 18 28
7 Герта Герта 18 27
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 25
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 24
11 Майнц 05 Майнц 05 18 24
12 Шальке Шальке 18 21
13 Фрайбург Фрайбург 18 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
15 Аугсбург Аугсбург 18 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 18 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов