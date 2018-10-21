В "Барселоне" сделали заявление по будущему Алькасера

В каталонской "Барселоне" сделали заявление по будущему своего форварда Пако Алькасера, который на правах аренды выступает за дортмундскую "Боруссию".

Так, генеральный директор "сине-гранатовых" Оскар Грау сообщил: "Боруссия" сообщила нам, что она воспользуется своим правом выкупа контракта Пако Алькасера и выплатит за него оговоренную сумму".

В текущем сезоне Алькасер забил 8 мячей в 5 играх за "Боруссию", проведя на поле в общей сложности 216 минут.

Напомним, вчера Алькасер помог "Боруссии" одержать очередную победу. | soccernews.ru