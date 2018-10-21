В "Барселоне" сделали заявление по будущему Алькасера
В каталонской "Барселоне" сделали заявление по будущему своего форварда Пако Алькасера, который на правах аренды выступает за дортмундскую "Боруссию".
Так, генеральный директор "сине-гранатовых" Оскар Грау сообщил: "Боруссия" сообщила нам, что она воспользуется своим правом выкупа контракта Пако Алькасера и выплатит за него оговоренную сумму".
В текущем сезоне Алькасер забил 8 мячей в 5 играх за "Боруссию", проведя на поле в общей сложности 216 минут.
Напомним, вчера Алькасер помог "Боруссии" одержать очередную победу. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|18
|21
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11