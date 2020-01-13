В "Барселоне" сегодня могут принять решение по Вальверде

2 Теги эрнесто вальвердебарселона

В "Барселоне" сегодня могут принять решение по Вальверде

Совет директоров "Барселоны" сегодня обсудит будущее главного тренера клуба Эрнесто Вальверде, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, специалист может быть отправлен в отставку. 

Ранее сообщалось, что "Барселоне" отказали Хави и Рональд Куман. В связи с этим каталонцы интересуются Кике Сетьеном (экс-"Сент-Этьен"), Хави Гарсией Пьементо (тренер молодежной команды "Барселоны"), Габриэлем Милито ("Эстудиантес"), Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм") и Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус").

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Комментарии

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rafael.ramazanov

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru

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lesnovsky

Пора убирать.... На его место хоть Шакиру... Хуже не будет...

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"Барселона" нацелилась на форварда "Интера"

"Барселона" нацелилась на форварда "Интера"

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