В "Барселоне" сегодня могут принять решение по Вальверде

Совет директоров "Барселоны" сегодня обсудит будущее главного тренера клуба Эрнесто Вальверде, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, специалист может быть отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" отказали Хави и Рональд Куман. В связи с этим каталонцы интересуются Кике Сетьеном (экс-"Сент-Этьен"), Хави Гарсией Пьементо (тренер молодежной команды "Барселоны"), Габриэлем Милито ("Эстудиантес"), Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм") и Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус").

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