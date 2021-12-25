В "Барселоне" шокированы свадьбой Усмана Дембеле
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле официально стал семейным человеком.
По информации Sport.es, футболист женился по мусульманскому обычаю в Марокко.
В клубе узнали о свадьбе 24-летнего француза из соцсетей. В "блаугране" шокированы этой новостью, поскольку никто не знал, что у форварда есть возлюбленная.
Congratulations to Ousmane Dembélé who got married to a Moroccan. #FCB— Sports update. (@Shafaqut94) December 24, 2021
Starting a New Life, Huge congrats to Newlads. #Dembele #Barcelona pic.twitter.com/i2LZwfgu0i
Дембеле выступает за "Барсу" с 2017 года, с тех пор он забил 30 голов и сделал 22 ассиста в 125 матчах.
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Главные новости дня: 24 декабря
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