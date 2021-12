В "Барселоне" шокированы свадьбой Усмана Дембеле

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле официально стал семейным человеком.

По информации Sport.es, футболист женился по мусульманскому обычаю в Марокко.

В клубе узнали о свадьбе 24-летнего француза из соцсетей. В "блаугране" шокированы этой новостью, поскольку никто не знал, что у форварда есть возлюбленная.

Congratulations to Ousmane Dembélé who got married to a Moroccan. #FCB

Starting a New Life, Huge congrats to Newlads. #Dembele #Barcelona pic.twitter.com/i2LZwfgu0i