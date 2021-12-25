В "Барселоне" шокированы свадьбой Усмана Дембеле

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В "Барселоне" шокированы свадьбой Усмана Дембеле

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле официально стал семейным человеком.

По информации Sport.es, футболист женился по мусульманскому обычаю в Марокко.

В клубе узнали о свадьбе 24-летнего француза из соцсетей. В "блаугране" шокированы этой новостью, поскольку никто не знал, что у форварда есть возлюбленная.

Дембеле выступает за "Барсу" с 2017 года, с тех пор он забил 30 голов и сделал 22 ассиста в 125 матчах.

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