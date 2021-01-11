В "Барселоне" сказали как будут добираться на матч Суперкубка Испании
"Барселону" ждет непростая поездка на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с "Реал Сосьедадом", сообщает Diario Sport.
Встреча состоится в среду, 13 января, в городе Кордоба, на стадионе "Нуэво Арканхель".
Но добраться до места событий будет не так легко. Для начала, "каталонцы" отправятся из Барселоны в Севилью на самолете, а после команды выезжает в Кордобу на автобусе. Ожидается, что путь из Севильи в Кордобу займет около полутора часов.
В 2012 году Жерар Пике уже жаловался на столь неудобный маршрут, когда "Барса" играла на с "Кордобой".
"Приземлились в Севилье и нас ждет дорога на автобусе до Кордобы. Это, видимо, единственный город в Испании, в котором нет аэропорта", – написал тогда Пике в своем твиттере.
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