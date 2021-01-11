В "Барселоне" сказали как будут добираться на матч Суперкубка Испании

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В "Барселоне" сказали как будут добираться на матч Суперкубка Испании"Барселону" ждет непростая поездка на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с "Реал Сосьедадом", сообщает Diario Sport.

Встреча состоится в среду, 13 января, в городе Кордоба, на стадионе "Нуэво Арканхель". 

Но добраться до места событий будет не так легко. Для начала, "каталонцы" отправятся из Барселоны в Севилью на самолете, а после команды выезжает в Кордобу на автобусе. Ожидается, что путь из Севильи в Кордобу займет около полутора часов. 

В 2012 году Жерар Пике уже жаловался на столь неудобный маршрут, когда "Барса" играла на с "Кордобой".

"Приземлились в Севилье и нас ждет дорога на автобусе до Кордобы. Это, видимо, единственный город в Испании, в котором нет аэропорта", – написал тогда Пике в своем твиттере.

Читать также: "Барселона" назвала заявку на матч Суперкубка Испании с "Реалом Сосьедад" | http://soccernews.ru
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