В "Барселоне" сказали как будут добираться на матч Суперкубка Испании

"Барселону" ждет непростая поездка на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с "Реал Сосьедадом", сообщает Diario Sport.

Встреча состоится в среду, 13 января, в городе Кордоба, на стадионе "Нуэво Арканхель".

Но добраться до места событий будет не так легко. Для начала, "каталонцы" отправятся из Барселоны в Севилью на самолете, а после команды выезжает в Кордобу на автобусе. Ожидается, что путь из Севильи в Кордобу займет около полутора часов.

В 2012 году Жерар Пике уже жаловался на столь неудобный маршрут, когда "Барса" играла на с "Кордобой".