В "Барселоне" смирились с потерей Неймара

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В "Барселоне" смирились с потерей НеймараВ каталонской "Барселоне" уже смирились с тем, что форвард команды Неймар продолжит свою карьеру во французском ПСЖ.

Как информирует BleacherReport, одноклубники бразильца уже не верят в то, что 25-летний нападающий останется в Испании, поэтому они выступают за то, чтобы трансферная сага с его переездом в Париж поскорее завершилась.

Напомним, тренерский штаб "Барсы" надеется увидеть Неймара на тренировке своей команды в среду. | soccernews.ru

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