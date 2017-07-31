В "Барселоне" смирились с потерей Неймара

В каталонской "Барселоне" уже смирились с тем, что форвард команды Неймар продолжит свою карьеру во французском ПСЖ.

Как информирует BleacherReport, одноклубники бразильца уже не верят в то, что 25-летний нападающий останется в Испании, поэтому они выступают за то, чтобы трансферная сага с его переездом в Париж поскорее завершилась.

Напомним, тренерский штаб "Барсы" надеется увидеть Неймара на тренировке своей команды в среду. | soccernews.ru