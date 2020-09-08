В Барселоне собрали почти половину голосов для отставки Бартомеу

Инициативная группа ведет сбор голосов для отставки президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, сообщает Mes Que Una Mocio.

По сведениям издания, в настоящее время собраны 7500 подписей из необходимых 16 500. Если необходимое количество будет собрано, то в клубе будет референдум, по результатам которого Бартомеу отправят в отставку, если за нее проголосуют 66 процентов из нынешнего руководства.

Впрочем, собрать необходимое количество голосов активистам будет сложно из-за невозможности собираться большими группами в связи с угрозой распространения коронавируса. Сбор голосов возможен только до 16 сентября.

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