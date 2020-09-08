В Барселоне собрали почти половину голосов для отставки Бартомеу

Теги барселонажозеп мария бартомеу

В Барселоне собрали почти половину голосов для отставки Бартомеу

Инициативная группа ведет сбор голосов для отставки президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, сообщает Mes Que Una Mocio.

По сведениям издания, в настоящее время собраны 7500 подписей из необходимых 16 500. Если необходимое количество будет собрано, то в клубе будет референдум, по результатам которого Бартомеу отправят в отставку, если за нее проголосуют 66 процентов из нынешнего руководства.

Впрочем, собрать необходимое количество голосов активистам будет сложно из-за невозможности собираться большими группами в связи с угрозой распространения коронавируса. Сбор голосов возможен только до 16 сентября.

Не пропустите: "Барселона" может обменять Умтити на Депая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Александар Коларов перешел в "Интер"

Александар Коларов перешел в "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов