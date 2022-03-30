В "Барселоне" сомневаются, что смогут договориться о контракте с Дембеле

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В "Барселоне" сомневаются, что смогут договориться о контракте с Дембеле

Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен

В "Барселоне" с пессимизмом смотрят на переговоры по новому контракту французского вингера Усмана Дембеле, сообщает издание AS.

По информации источника, несмотря на огромное желание Хави оставить Дембеле в команде, руководство клуба скептически оценивает шансы продлить его соглашение.

Отмечается, что у каталонцев есть запасной вариант в виде бразильского вингера "Лидса" Рафиньи Диаса, однако если Дембеле все-таки останется, то от бразильца придется отказаться.

Личный контракт с Рафиньей уже согласован.

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