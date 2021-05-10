В "Барселоне" сомневаются в трансфере Кейна

Фото твиттер Харри Кейна

Переход нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна в "Барселону" находится под вопросом.

По информации Sport.es, сам футболист готов перебраться на "Камп Ноу" грядущим летом.

Однако "сине-гранатовые" сомневаются в целесообразности такого трансфера, поскольку англичане традиционно плохо адаптируются в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Кейн - это третий кандидат в шорт-листе "Барсы" после Эрлинга Холанда ("Боруссия" Д) и Лаутаро Мартинеса ("Интер").

Не пропустите: Фабиан Руис сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | http://soccernews.ru