В "Барселоне" сомневаются в трансфере Кейна

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В "Барселоне" сомневаются в трансфере Кейна

Фото твиттер Харри Кейна

Переход нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна в "Барселону" находится под вопросом.

По информации Sport.es, сам футболист готов перебраться на "Камп Ноу" грядущим летом.

Однако "сине-гранатовые" сомневаются в целесообразности такого трансфера, поскольку англичане традиционно плохо адаптируются в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Кейн - это третий кандидат в шорт-листе "Барсы" после Эрлинга Холанда ("Боруссия" Д) и Лаутаро Мартинеса ("Интер").

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