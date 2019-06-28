В "Барселоне" сообщают, что возможное возвращение Неймара в команду не повлияет на трансфер Гризманна
На прошлой неделе прошла встреча агентов "Барселоны" и "Атлетико" по поводу трансфера форварда Антуана Гризманна в каталонский клуб, передает L’Équipe.
Переговоры продолжаться после 1 июля, когда сумма отступных на француза снизится с 200 до 120 миллионов евро.
По данным источника, представители сине-гранатовых сообщают, что если Неймар вернется в "Барселону", это никак не повлияет на трансфер Гризманна.
Ранее сообщалось, что в сделку могут включить ещё одного игрока.
В минувшем сезоне 28-летний нападающий забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач в 48 матчах за "Атлетико".
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Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32