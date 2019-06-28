В "Барселоне" сообщают, что возможное возвращение Неймара в команду не повлияет на трансфер Гризманна

На прошлой неделе прошла встреча агентов "Барселоны" и "Атлетико" по поводу трансфера форварда Антуана Гризманна в каталонский клуб, передает L’Équipe.

Переговоры продолжаться после 1 июля, когда сумма отступных на француза снизится с 200 до 120 миллионов евро.

По данным источника, представители сине-гранатовых сообщают, что если Неймар вернется в "Барселону", это никак не повлияет на трансфер Гризманна.

Ранее сообщалось, что в сделку могут включить ещё одного игрока.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач в 48 матчах за "Атлетико".

Не пропустите: ПСЖ может снизить стоимость Неймара. | http://soccernews.ru