В "Барселоне" уверены, что Неймар не перейдет в "Реал"

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В "Барселоне" уверены, что Неймар не перейдет в "Реал"В каталонской "Барселоне" уверены, что форвард французского ПСЖ Неймар не перейдет в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, игроки "сине-гранатовых" убеждены, что их бывший партнер по команде не планирует переходить в королевский клуб, так как конечной целью для бразильца является выступление в английской Премьер-Лиге.

Напомним, Эмери ответил на слова Переса, который пригласил Неймара в "Реал". | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Вполне возможно, что и перейдет. Неймар для меня сейчас никто, плохого про него не скажу, но и радоваться за него не буду, он свой выбор сделал. В этом случае мне была бы интересна реакция болельщиков Реала, при переходе в Барсу и в играх за нее, Неймара как только не гнобили и как только не называли, а в Реале будут походу любить и в жопу целовать)

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Гараж Удоев

на камп ноу свиную голову бросят ему, интересно или нет)) но мне кажется, не перейдет он

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