В "Барселоне" уверены, что Неймар не перейдет в "Реал"

В каталонской "Барселоне" уверены, что форвард французского ПСЖ Неймар не перейдет в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, игроки "сине-гранатовых" убеждены, что их бывший партнер по команде не планирует переходить в королевский клуб, так как конечной целью для бразильца является выступление в английской Премьер-Лиге.

Напомним, Эмери ответил на слова Переса, который пригласил Неймара в "Реал". | soccernews.ru