В "Барселоне" уверены, что ПСЖ хочет продать Неймара в "Реал"

"Барселона" не оставляет попытки вернуть нападающего Неймара. Об этом сообщает AS.

В каталонском клубе уверены, что ПСЖ принципиально не хочет отпускать бразильца в стан сине-гранатовых. Кроме того, руководство "Барсы" уверено, что футболист в сезоне-2019/20 не будет играть в Лиге 1, так как у него сложные отношения с товарищами по команде.

"Барселона" думает, что ПСЖ хочет продать футболиста в мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил крупную сумму и лучшего игрока мира в обмен на Неймара.

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