В "Барселоне" уверены, что ПСЖ хочет продать Неймара в "Реал"
"Барселона" не оставляет попытки вернуть нападающего Неймара. Об этом сообщает AS.
В каталонском клубе уверены, что ПСЖ принципиально не хочет отпускать бразильца в стан сине-гранатовых. Кроме того, руководство "Барсы" уверено, что футболист в сезоне-2019/20 не будет играть в Лиге 1, так как у него сложные отношения с товарищами по команде.
"Барселона" думает, что ПСЖ хочет продать футболиста в мадридский "Реал".
Ранее сообщалось, что "Реал" предложил крупную сумму и лучшего игрока мира в обмен на Неймара.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32