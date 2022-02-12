В "Барселоне" уверены в попадании в Лигу Чемпионов по итогам сезона

Фото твиттер "Барселоны"

Директор "Барселоны" Матеу Алемани считает, что команда в текущем сезоне способна финишировать в зоне Лиге Чемпионов.

Напомним, что из Ла Лиги в главный еврокубок попадают четыре команды, и "сине-гранатовые" сейчас идут четвёртыми в турнирной таблице.

"Я даже не рассматриваю вариант, что мы не выйдем в Лигу Чемпионов с таким составом. Это стало бы катастрофой", - цитирует Алемани Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что в сезоне 2021/22 "Барса" не вышла из группы ЛЧ. Подобное случилось впервые за 21 год.

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