В "Барселоне" уверены в трансфере лучшего молодого игрока мира-2018

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В "Барселоне" уверены в трансфере лучшего молодого игрока мира-2018В "Барселоне" не сомневаются в успешном завершении переговоров по трансферу защитника "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает The Independent.

По сведениям издания, футболист может обойтись в 70 миллионов евро. При этом у "Аякса" есть более выгодные предложение, но клуб может продать игрока именно каталонцами из-за хороших отношений между клубами.

В нынешнем сезоне 19-летний де Лигт провел за "Аякс" 53 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

В 2018 году голландец был признан лучшим молодым игроком мира.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Руководство Барсы уже заявляли, что Барса не нуждается в защитниках, так как в "Барселоне Б" есть хорошие цепкие защитники.

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jugulator
Пьянь

Де Лигта нужно вырывать любой ценой. Потенциально сильнейший защитник мира.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дело не в Де Лигге, а в его зарплате. ...Нельзя платить сопляку, такую же зарплату как Жорди Альбе, которого два года водили за нос с новым улучшенным контрактом, говоря ему что зарплатная ведомость клуба не позволяет. Понимаешь?

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jugulator
Пьянь

Согласен, зарплатный фонд это беда Барселоны. Но иначе не заманит топовых игроков, так как другие клубы предлагают тоже заоблачные оклады.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дорогой, в каждой команде есть выслужная зарплатная лестница. Если её сломать, взяв сопляка, это приведёт к напряжению в команде. ........Другое дело, если би бы Де Лигг пришёл свободным агентом!

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

...Кстати, так само водят за нос и Ракитича. Такие зарплат

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