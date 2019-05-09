В "Барселоне" уверены в трансфере лучшего молодого игрока мира-2018

В "Барселоне" не сомневаются в успешном завершении переговоров по трансферу защитника "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает The Independent.

По сведениям издания, футболист может обойтись в 70 миллионов евро. При этом у "Аякса" есть более выгодные предложение, но клуб может продать игрока именно каталонцами из-за хороших отношений между клубами.

В нынешнем сезоне 19-летний де Лигт провел за "Аякс" 53 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

В 2018 году голландец был признан лучшим молодым игроком мира.

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