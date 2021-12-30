В "Барселоне" уже 10 футболистов с подтверждённым коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в "Барселоне" продолжает ухудшаться.

Сегодня клуб сообщил о заражении COVID-19 Филиппе Коутиньо, Сержиньо Деста и Абдессамада Эззальзули.

Таким образом, число заболевших в команде выросло до десяти. Ранее положительные тесты сдали Усман Дембеле, Самюэль Умтити, Гави, Жорди Альба, Дани Алвес, Клеман Лангле и Алекс Бальде.

"Барса" идёт на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Ближайший матч "сине-гранатовые" проведут 2 января против "Мальорки".

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