В "Барселоне" уже подготовили контракт для Гризманна

В каталонской "Барселоне" уже подготовили контракт для форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по информации испанской прессы, "сине-гранатовые" готовы будут сделать 26-летнего нападающего "матрасников" своим вторым самым высокооплачиваемым игроком после Лионеля Месси, предложив французу 5-летний контракт с окладом 20 миллионов евро за сезон.

Напомним, Гризманн уже определился со своим следующим клубом. | soccernews.ru