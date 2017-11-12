В "Барселоне" уже подготовили контракт для Гризманна

Теги барселонаатлетико мадридлионель месси

В "Барселоне" уже подготовили контракт для ГризманнаВ каталонской "Барселоне" уже подготовили контракт для форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по информации испанской прессы, "сине-гранатовые" готовы будут сделать 26-летнего нападающего "матрасников" своим вторым самым высокооплачиваемым игроком после Лионеля Месси, предложив французу 5-летний контракт с окладом 20 миллионов евро за сезон.

Напомним, Гризманн уже определился со своим следующим клубом. | soccernews.ru

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