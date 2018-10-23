В "Барселоне" выразили обеспокоенность из-за формы Дембеле

В стане каталонской "Барселоны" выразили обеспокоенность из-за формы своего вингера Усмана Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

Так, согласно сведениям издания, руководство и тренерский штаб "сине-гранатовых" остались недовольны действиями 21-летнего француза в последних матчах. На "Камп Ноу" не исключают вариант, при котором игрок будет выставлен на трансфер, если он так и не сможет оправдать возложенных на него ожиданий.

В текущем сезоне Дембеле забил 5 мячей в 11 играх за "Барселону".

Напомним, тер Штеген высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону". | soccernews.ru