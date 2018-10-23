В "Барселоне" выразили обеспокоенность из-за формы Дембеле

8 Теги барселонаусман дембеле

В "Барселоне" выразили обеспокоенность из-за формы ДембелеВ стане каталонской "Барселоны" выразили обеспокоенность из-за формы своего вингера Усмана Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

Так, согласно сведениям издания, руководство и тренерский штаб "сине-гранатовых" остались недовольны действиями 21-летнего француза в последних матчах. На "Камп Ноу" не исключают вариант, при котором игрок будет выставлен на трансфер, если он так и не сможет оправдать возложенных на него ожиданий.

В текущем сезоне Дембеле забил 5 мячей в 11 играх за "Барселону".

Напомним,  тер Штеген высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону". | soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Надо продавать, пока есть спрос.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

У этого полена хорошей формы никогда и не было. А его дриблинг, который он упрямо демонстрирует, стараясь быть похожим на Месси, в большинстве заканчивается потерей мяча. ..........Не быть ему не то что Месси, а даже Коутиньо!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

...Его место не на острие атак, а в полузащите!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дембела головная боль Барсы, как Погба для Манчестер Юнайтед, те тоже отвали Ювентусу огромные деньги, и не знают куда его сплавить.

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РМ

скоро Погба сплавят Барсе, ждите гостя.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

так в Барсе есть водовары, по мне это А. Видаль и Суарес. _________________________________________________________________________________________ Видаля скорей всего купили, чтоб заработать на перепродаже. Суарес тоже летом будет продан. Видаль агрессивный "танк", но такие танки без ущерба команде выпускать можно только когда игра уже сделана...

РМ

так в Барсе есть водовары, по мне это А. Видаль и Суарес.

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Как полузащитник, Погба не так уж и плох. Но Погба водомут, а водовары Барсе и нафиг нужны. К тому же, его дешевле 80-90 лимонов не продадут, и зарплата у него в Ман-Ю нехилая, да и на понижение, он вряд ли согласится.

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