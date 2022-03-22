В "Барселоне" высказались о возможном возвращении Месси

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Энрик Масип, советника президента "Барселоны" Жоана Лапорты, поделился мнением о возможном возвращении в команду аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

"В жизни может произойти все что угодно. С Месси "Барселона" пережила один из лучших периодов в своей истории, но затем он решил перебраться в Париж. Ранее казалось, что у "Барсы" все плохо, но сейчас команда выглядит отлично", - приводит слова Масипа Goal.

Напомним, что прошлым летом "Барселона" отказалась продлевать контракт с 34-летним Месси из-за финансовых проблем. В итоге форвард перешел в ПСЖ в статусе свободного агента.

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