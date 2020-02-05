В "Барселоне" высказались о возможных трансферах Неймара и Лаутаро Мартинеса



Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль не исключил вероятности покупок бразильского нападающего ПСЖ Неймара и аргентинского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Все зависит от того, какие планы будут у клуба. Для меня приоритетом является спортивная составляющая. Мы хотим создать как можно более сильную команду, которая сможет достичь поставленных целей. Такие талантливые футболисты, как Мартинес, Неймар и другие, были бы полезны для нас. Я не считаю, что их трансферы являются невозможными. Мы будем работать для этого. Если нам удастся - это будет классно. Но наша философия - это наша молодежная команда. Мы всегда наблюдаем за ней", - приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.

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