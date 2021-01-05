В "Барселоне" выявлены два случая заражения коронавирусом

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В "Барселоне" выявлены два случая заражения коронавирусом

"Барселона" на своём официальном сайте объявила об обнаружении в команде двух заражённых коронавирусом.

Положительные тесты на COVID-19 сдали два представителя тренерского штаба. Их имена не раскрываются.

Во вторник утром другие тренеры и футболисты пройдут дополнительное обследование.

В среду "Барса" на выезде сыграет с "Атлетиком", начало матча - в 23:00 по московскому времени.

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