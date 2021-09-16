В "Барселоне" задумались об увольнении Кумана

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман может лишиться работы уже в этом месяце, пишет Deportes Cuatro.

По информации источника, руководство каталонского клуба поставило ультиматум тренеру - увольнение в случае неудовлетворительных результатов в матчах с "Гранадой" (20 сентября), "Кадисом" (23 сентября), "Леванте" (26 сентября) и "Бенфикой" (29 сентября).

В правлении "блауграны" недовольны не только игрой команды, но и позицией голландского специалиста по некоторым молодым футболистам, в частности, Рики Пучу.

58-летний Куман возглавляет "Барсу" с августа 2020 года. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает следующим летом.

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