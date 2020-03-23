В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у главного скаута "Барселоны" по Южной Америке Андре Кюри и его жены, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, супруги сдали положительный тест в Бразилии, где и были отправлены в изоляцию. Сообщается, что в госпитализации нужды пока нет.

Стоит отметить, что это первый случай заражения коронавирусом в системе "Барсы".

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