В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер сдал положительный тест на коронавирус, утверждает Sport.es.

Это первый подтверждённый случай заражения смертельно опасной инфекцией в каталонском клубе.

Кардонеру 57 лет. Он лечится дома, чётко соблюдая все рекомендации врачей.

Напомним, что футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен из-за пандемии.

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