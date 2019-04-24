В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра

Теги уфа

В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра

Мусорный полигон в Ишимбайском районе Башкирии получил имя в честь российского арбитра Владимира Москалева, сообщают российские СМИ.

Москалев работал на матче 24-го тура чемпионата России, в котором "Уфа" уступила тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. После игры уфимцы выразили громкий протест работой рефери. В той встрече Москалев зафиксировал 22 фола у футболистов "Уфы" против четырех у соперника.

"У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение", – заявил глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин.

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