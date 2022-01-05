В "Баварии" еще один случай коронавируса

Фото: инстаграм Дэвиса/Автор неизвестен

Канадский защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба чемпионов Германии.

Отмечается, что 21-летний футболист сборной Канады находится в хорошем состоянии и уже ушел на самоизоляцию.

В текущем сезоне Дэвис сыграл в 23 матчах за "Баварию" во всех соревнованиях, в которых отличился шестью голевыми передачами.

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