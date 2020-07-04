В "Баварии" исключили покупку Хаверца этим летом
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признался, что клуб не сможет в этом году заполучить полузащитника "Байера" Кая Хаверца.
"Могу сказать прямо - "Бавария" сейчас не потянет трансфер Хаверца. Мы, как и многие другие европейские клубы, столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами из-за отсутствия зрителей на стадионах. Что касается будущего Хаверца, то мне хотелось бы, чтобы он остался в "Байере" ещё хотя бы на год. Это позволит поддерживать высокий уровень конкуренции в Бундеслиге", - цитирует Румменигге Sport1.de.
Напомним, что к 21-летнему немцу есть предметный интерес со стороны мадридского "Реала" и клубов АПЛ.
В текущем сезоне Хаверц сыграл за "Байер" 42 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 81 миллион евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20