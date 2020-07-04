В "Баварии" исключили покупку Хаверца этим летом

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признался, что клуб не сможет в этом году заполучить полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

"Могу сказать прямо - "Бавария" сейчас не потянет трансфер Хаверца. Мы, как и многие другие европейские клубы, столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами из-за отсутствия зрителей на стадионах. Что касается будущего Хаверца, то мне хотелось бы, чтобы он остался в "Байере" ещё хотя бы на год. Это позволит поддерживать высокий уровень конкуренции в Бундеслиге", - цитирует Румменигге Sport1.de.

Напомним, что к 21-летнему немцу есть предметный интерес со стороны мадридского "Реала" и клубов АПЛ.

В текущем сезоне Хаверц сыграл за "Байер" 42 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 81 миллион евро.

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