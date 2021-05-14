В "Баварии" исключили продажу Левандовски

Теги бавария мюнхенкарл-хайнц руммениггероберт левандовски

В "Баварии" исключили продажу Левандовски

Фото Reuters

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сделал заявление о будущем в мюнхенском клубе форварда Роберта Левандовски.

"Разумеется, он остаётся. Всегда возникает много слухов перед открытием трансферного окна. Но зачем нам продавать игрока, забивающего 60 голов за год? Агент Левандовски не просил нас об этом. Он знает, как работает "Бавария", - приводит слова Румменигге Bild.

Ранее сообщалось, что на звёздного поляка нацелились "Реал", "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ.

В текущем сезоне Левандовски забил 46 голов и сделал 9 ассистов в 38 матчах за "Баварию".

Не пропустите: Руководитель "Баварии" высказался о возможном трансфере Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" интересуется тренером "Порту"

"Зенит" интересуется тренером "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов