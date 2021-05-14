В "Баварии" исключили продажу Левандовски

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сделал заявление о будущем в мюнхенском клубе форварда Роберта Левандовски.

"Разумеется, он остаётся. Всегда возникает много слухов перед открытием трансферного окна. Но зачем нам продавать игрока, забивающего 60 голов за год? Агент Левандовски не просил нас об этом. Он знает, как работает "Бавария", - приводит слова Румменигге Bild.

Ранее сообщалось, что на звёздного поляка нацелились "Реал", "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ.

В текущем сезоне Левандовски забил 46 голов и сделал 9 ассистов в 38 матчах за "Баварию".

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