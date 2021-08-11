В "Баварии" исключили возвращение Рибери

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В "Баварии" исключили возвращение Рибери

Фото инстаграм Франка Рибери

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан дал понять, что 38-летний вингер Франк Рибери не вернётся в мюнхенский клуб.

"Мы не думаем о подписании Рибери", - цитирует Кана Goal.com.

Рибери выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 год, провёл 406 матчей, забил 116 голов и отдал 129 ассистов.

Сейчас француз является свободным агентом. Этим летом он покинул "Фиорентину" в связи с истечением срока контракта.

Не пропустите: Маттеус высказался о возможном возвращении Рибери в "Баварию". | http://soccernews.ru
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