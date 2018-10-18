В "Баварии" могут принять громкое решение по главному тренеру

Теги бавария мюнхеннико ковачкарл-хайнц румменигге

В "Баварии" могут принять громкое решение по главному тренеру

В пятницу состоится пресс-конференция с участием руководства "Баварии", сообщает Bild.

По сведениям издания, в ней примут участие Хасан Салихамиджич, Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге. На брифинге клубные боссы выскажутся о ситуации с главным тренером команды Нико Ковачем.

Напомним, что после семи туров "Бавария" занимает лишь шестое место в турнирной таблице в чемпионате Бундеслиги.

Не пропустите: В 2017 году "Бавария" упустила нынешнего лидера "Боруссии". | http://soccernews.ru

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