В "Баварии" назвали причину, почему Клопп не возглавил клуб

Теги бавария мюнхенливерпульюрген клопп

В "Баварии" назвали причину, почему Клопп не возглавил клуб
Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, что 11 лет назад команду мог возглавить нынешний главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

"Я считаю Клоппа очень хорошим тренером. Много лет мы договорились, что он возглавит "Баварию". Но в итоге, вместо него мы выбрали Юргена Клинсманна. 

Матч с "Ливерпулем" будет очень сложным для обеих команд. Надеюсь, что мы одержим победу", - приводит слова Хенесса Sky Sports.

Стоит отметить, что Клинсманн возглавил "Баварию" в 2008 году, но был уволен менее, чем через год.

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля. Ответная игра пройдет в Германии 13 марта.

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