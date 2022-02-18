В "Баварии" недовольны поведением Лотара Маттеуса

Фото инстаграм Лотара Маттеуса

В "Баварии" раздражены высказываниями бывшего игрока команды Лотара Маттеуса, утверждает Bild.

По сведениям издания, руководителям мюнхенского клуба не нравится регулярная критика со стороны экс-футболиста.

Кроме того, боссы "ротен" обеспокоены хорошей информированностью Маттеуса о происходящем в команде.

Напомним, что "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "Боруссию" Д на 6 очков. В плей-офф ЛЧ мюнхенцы стартовали с гостевой ничьей с "Зальцбургом" (1:1).

Не пропустите: Нагельсманн конфликтует с руководством "Баварии". | http://soccernews.ru