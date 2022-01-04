В "Баварии" новые случаи коронавируса

Фото: инстаграм Сане/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" официально сообщила о двух новых положительных тестах на коронавирус в первой команде.

Отмечается, что коронавирусом заразились полузащитник Лерой Сане и защитник Дайо​ Упамекано.

Это не первые случаи коронавируса в составе "Баварии". В данный момент главный тренер команды Юлиан Нагельсманн не может рассчитывать на Нойера, Эрнандеса, Комана, Сане, Толиссо, Упамекано, Ричардса, Ньянзу из-за ковида.

Также Сарр и Чупо-Мотинг улетели на Кубок Африки, а участие Горетцки и Станишиа в матче против "Боруссии" Менхенгладбах находится под вопросом.

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