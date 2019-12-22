В "Баварии" оценили игру команды под руководством Флика
Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил удовлетворение работой главного тренера команды Ханси Флика.
"Мы довольны работой Флика. Под его руководством "Бавария" прогрессирует. Это видно как по результатам, так и по качеству игры. Мы установили рекорд в Лиге Чемпионов, выиграв шесть матчей из шести. В чемпионате Германии мы близки к первому месту.
Уверен, что в 2020 году "Бавария" продолжит показывать красивый футбол. От имени всего клуба я желаю Флику больших успехов", – приводит слова Румменигге официальный сайт "Баварии".
54-летний Флик возглавил "Баварию" в ноябре 2019 года, сменив на посту наставника Нико Ковача. В данный момент мюнхенский клуб занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего "РБ Лейпциг" на четыре очка. В Кубке Германии клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Хоффенхаймом". В Лиге Чемпионов мюнхенцы в 1/8 финала встретятся с "Челси".
Не пропустите: "Шальке" расстанется с вратарем, которым интересуется "Бавария". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" стал первым английским клубом, оформившим международный требл! Чемпионат Мира удалось взять в режиме экономии энергии - финал это четко показал
-
"Манчестер Сити" провел один из лучших матчей в сезоне - "Лестер" справедливо должен потерять статус второй команды АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Миранчука
-
Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях
-
ПСЖ обыграл "Амьен", "Марсель" переиграл "Ним" и другие итоги матчей Лиги 1
Лента новостей
-
В "Баварии" оценили игру команды под руководством Флика
-
Гвардиола высказался о лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
"Ювентус" согласился продать Манджукича в "Аль-Духаиль"
-
Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке
-
Форвард "Зенита" Дриусси станцевал на дне рождения дочери
-
Диего Коста может восстановиться к матчам с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
УЕФА серьезно наказал ЦСКА из-за поведения фанатов в матче Лиги Европы
-
"Ливерпуль" стал первым английским клубом, оформившим международный требл! Чемпионат Мира удалось взять в режиме экономии энергии - финал это четко показал
-
"Спартак" может не отпустить Аиртона в сборную Бразилии
-
"Арсенал" назвал приход Артеты "новой эрой"
-
"Шальке" расстанется с вратарем, которым интересуется "Бавария"
-
Карпин поделился видео свадебной песни, которую спела его жена
-
1
"Интер" и "Наполи" могут обменяться форвардами в зимнее трансферное окно
-
Головин прокомментировал назначение Слуцкого в "Рубин"
-
Мбаппе нарядился в костюм Санта-Класа после яркой игры за ПСЖ
-
"Манчестер Сити" провел один из лучших матчей в сезоне - "Лестер" справедливо должен потерять статус второй команды АПЛ
-
Манджукич близок к уходу из "Ювентуса"
-
ЦСКА определился со вторым соперником на сборе в Испании
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Миранчука
-
Луческу ведет переговоры с клубом из Швейцарии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9