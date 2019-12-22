В "Баварии" оценили игру команды под руководством Флика

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В "Баварии" оценили игру команды под руководством Флика
Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил удовлетворение работой главного тренера команды Ханси Флика.

"Мы довольны работой Флика. Под его руководством "Бавария" прогрессирует. Это видно как по результатам, так и по качеству игры. Мы установили рекорд в Лиге Чемпионов, выиграв шесть матчей из шести. В чемпионате Германии мы близки к первому месту.

Уверен, что в 2020 году "Бавария" продолжит показывать красивый футбол. От имени всего клуба я желаю Флику больших успехов", – приводит слова Румменигге официальный сайт "Баварии".

54-летний Флик возглавил "Баварию" в ноябре 2019 года, сменив на посту наставника Нико Ковача. В данный момент мюнхенский клуб занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего "РБ Лейпциг" на четыре очка. В Кубке Германии клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Хоффенхаймом". В Лиге Чемпионов мюнхенцы в 1/8 финала встретятся с "Челси".

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