В "Баварии" оценили вероятность покупки Холанда

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не собирается покупать норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Баварии" не нужен Холанд, так как у нас есть Левандовски. Эрлинг - это зверь. Он забивает много голов и заслуженно получил награду Golden Boy", – приводит слова Румменигге Tuttosport.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 14 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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