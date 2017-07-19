В "Баварии" определились с новым капитаном команды

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В "Баварии" определились с новым капитаном команды

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто станет новым капитаном мюнхенской команды.

"Номер один остаётся номером один - это Нойер. Он пользуется признанием и уважением команды и примет от Лама капитанскую повязку. Мануэль отлично прогрессировал в национальной команде. И не только на поле, но и вне его" - цитирует Румменигге Sport1.

Стоит отметить, что 31-летний Нойер защищает цвета "Баварии" с 2011 года. 

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