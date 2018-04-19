В "Баварии" отказываются вести дело с новым агентом Левандовски

Мюнхенская "Бавария" отказываются вести дело с новым агентом своего ведущего форварда Роберта Левандовски Пини Захави.

Так, по сведениям L'Equipe, клуб по-прежнему обсуждает дела, касающиеся 29-летнего нападающего, с его бывшим представителем Майком Бартелем. По всей видимости, предполагают европейские СМИ, руководство немецкого гранда опасается того, что Захави может поспособствовать возможному уходу поляка из "Баварии".

Напомним, новый наставник "Баварии" заинтересован в обмене хавбеками с "Барселоной". | soccernews.ru