В "Баварии" отказываются вести дело с новым агентом Левандовски

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

В "Баварии" отказываются вести дело с новым агентом ЛевандовскиМюнхенская "Бавария" отказываются вести дело с новым агентом своего ведущего форварда Роберта Левандовски Пини Захави.

Так, по сведениям L'Equipe, клуб по-прежнему обсуждает дела, касающиеся 29-летнего нападающего, с его бывшим представителем Майком Бартелем. По всей видимости, предполагают европейские СМИ, руководство немецкого гранда опасается того, что Захави может поспособствовать возможному уходу поляка из "Баварии".

Напомним, новый наставник "Баварии" заинтересован в обмене хавбеками с "Барселоной". | soccernews.ru

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