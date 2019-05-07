В "Баварии" отрицают наличие переговоров с Лопетеги

В "Баварии" отрицают информацию о том, что клуб интересуется главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги. Об этом пишет Bild.

Ранее сообщалось, что 52-летний испанец может возглавить немецкий клуб, сменив на посту Нико Ковача, и что руководство мюнхенцев проводило встречу с агентом тренера.

"Мы не проводили никаких встреч с Хуленом Лопетени", - сказал источник в интервью Bild.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 74 балла.

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