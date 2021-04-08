В "Баварии" подтвердили, что не будут продлевать контракт с Боатенгом

Теги бавария мюнхенджером боатенгхасан салихамиджич

В "Баварии" подтвердили, что не будут продлевать контракт с БоатенгомФото: FrankHoermann / SVEN SIMON / imago-images.de / Global Look Press

Защитник "Баварии" Джером Боатенг, судя по всему, покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб не будет продлевать соглашение с 32-летним игроком.

Боатенг защищает цвета "Баварии" с 2011 года. За это время он провел 354 игры, забил 10 голов и сделал 25 ассистов. В составе клуба немец завоевал 24 трофея, в том числе восемь побед в Бундеслиге и две в Лиге Чемпионов.

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