В "Баварии" подтвердили, что не будут продлевать контракт с Боатенгом
Фото: FrankHoermann / SVEN SIMON / imago-images.de / Global Look Press
Защитник "Баварии" Джером Боатенг, судя по всему, покинет клуб по окончании сезона.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб не будет продлевать соглашение с 32-летним игроком.
Боатенг защищает цвета "Баварии" с 2011 года. За это время он провел 354 игры, забил 10 голов и сделал 25 ассистов. В составе клуба немец завоевал 24 трофея, в том числе восемь побед в Бундеслиге и две в Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20