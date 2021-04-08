В "Баварии" подтвердили, что не будут продлевать контракт с Боатенгом

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Защитник "Баварии" Джером Боатенг, судя по всему, покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб не будет продлевать соглашение с 32-летним игроком.

Боатенг защищает цвета "Баварии" с 2011 года. За это время он провел 354 игры, забил 10 голов и сделал 25 ассистов. В составе клуба немец завоевал 24 трофея, в том числе восемь побед в Бундеслиге и две в Лиге Чемпионов.

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