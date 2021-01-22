В "Баварии" подтвердили интерес к Упамекано
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано входит в шорт-лист мюнхенского клуба.
"Нам интересен этот футболист. Мы думаем над возможностью его перехода. Но зимой трансфер точно не состоится", - рассказал Румменигге в интервью Bild.
Напомним, что ближайшим летом в контракте француза заработает опция о фиксированной сумме выкупа за 42 миллиона евро.
В текущем сезоне 22-летний Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 23 матча и забил 1 гол.
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В Примере впервые с 2011 года забил вратарь
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20