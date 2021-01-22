В "Баварии" подтвердили интерес к Упамекано

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В "Баварии" подтвердили интерес к Упамекано

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано входит в шорт-лист мюнхенского клуба.

"Нам интересен этот футболист. Мы думаем над возможностью его перехода. Но зимой трансфер точно не состоится", - рассказал Румменигге в интервью Bild.

Напомним, что ближайшим летом в контракте француза заработает опция о фиксированной сумме выкупа за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне 22-летний Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 23 матча и забил 1 гол.

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