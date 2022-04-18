В "Баварии" подтвердили ведение переговоров с Гнабри

Теги бавария мюнхенсерж гнабриоливер кан

В "Баварии" подтвердили ведение переговоров с Гнабри

Фото: твиттер Гнабри\Автор неизвестен

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан подтвердил информацию о ведении переговоров между мюнхенским клубом и нападающим команды Сержем Гнабри.

Напомним, что нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

"Клуб действительно ведет переговоры о продлении контракта с Гнабри. Серж знает, что мы от него хотим. На данный момент он в процессе размышления.

Как только ситуация прояснится, мы объявим об этом", - приводит слова Кана sport1.

Ранее сообщалось, что в немецком футболисте заинтересован мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Также не пропустите: Клопп поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бруну Фернандеш попал в ДТП

Бруну Фернандеш попал в ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов