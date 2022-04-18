В "Баварии" подтвердили ведение переговоров с Гнабри

Фото: твиттер Гнабри\Автор неизвестен

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан подтвердил информацию о ведении переговоров между мюнхенским клубом и нападающим команды Сержем Гнабри.

Напомним, что нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

"Клуб действительно ведет переговоры о продлении контракта с Гнабри. Серж знает, что мы от него хотим. На данный момент он в процессе размышления.

Как только ситуация прояснится, мы объявим об этом", - приводит слова Кана sport1.

Ранее сообщалось, что в немецком футболисте заинтересован мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

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