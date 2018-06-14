В "Баварии" подтвердили желание Боатенга уйти из команды
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем в команде защитника Джерома Боатенга.
По словам функционера, футболист думает о возможной смене клуба.
"Это не новость. Его агент [Кристиан Нерлингер] говорил мне об этом. Так что мы в курсе. Если Боатенг придет к нам и скажет, что хочет перейти в такой-то клуб, мы обсудим это.
Я знаю, что Джером работает над этим, но пока возможный уход – спекуляции", – сказал Румменигге.
Читайте: "Ницца" подпишет звездного голкипера | soccernews.ru
опрос
главное
-
Первая битва грандов: Португалия сразится с Испанией во втором матче группы "B"
-
Дневник Чемпионата Мира: лучший старт хозяев за 84 года, первая травма и эмоции вип-персон
-
Главные новости дня: 14 июня
-
"Фараоны" в ожидании первой победы на ЧМ: Египет встретится с Уругваем
-
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 2 тура
Лента новостей
-
"Валенсия" нашла усиление атаки в Серии А
-
Салах в запасе: объявлены стартовые составы Египта и Уругвая
-
Роналду: "Мы собираемся обыграть Испанию"
-
"Наполи" хочет переманить вратаря "Реала"
-
Анчелотти оценил возможность работы с "Барселоной"
-
Тренер Египта сделал заявление об участии Салаха в матче с Уругваем
-
Озил рассказал, с кем он хочет сыграть в финале ЧМ-2018
-
Итальянский клуб претендует на игрока "Зенита"
-
Клопп хочет переманить в "Ливерпуль" своего бывшего подопечного
-
"Интер" намерен купить игрока "Барселоны"
-
Экс-форвард "Ювентуса" может возглавить украинский клуб
-
Претенденты на "Золотую бутсу" Чемпионата Мира уже ждут встречи с Саудовской Аравией
-
Головин: "Главным героем себя не чувствую"
-
"Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе Сарри
-
Пресс-секретарь Путина поделился мнением о жестах президента во время матча Россия - Саудовская Аравия
-
Пике прокомментировал решение Гризманна остаться в "Атлетико"
-
Бьелса возглавил команду из Чемпионшипа
-
Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока ПСЖ
-
"Барселона" намерена заменить Силлессена его соотечественником
-
В преддверии покупки "Реалом" Алиссона Навас принял решение по своему будущему
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22