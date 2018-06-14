В "Баварии" подтвердили желание Боатенга уйти из команды

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем в команде защитника Джерома Боатенга.

По словам функционера, футболист думает о возможной смене клуба.

"Это не новость. Его агент [Кристиан Нерлингер] говорил мне об этом. Так что мы в курсе. Если Боатенг придет к нам и скажет, что хочет перейти в такой-то клуб, мы обсудим это.

Я знаю, что Джером работает над этим, но пока возможный уход – спекуляции", – сказал Румменигге.

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