В "Баварии" полным ходом готовятся к возможному возобновлению чемпионата

"Бавария" в полную силу готовится к возможному возобновлению чемпионата Германии.

Подопечные Ханса Флика занимаются в четырех группах и соблюдают меры безопасности, необходимые для избежания заражения коронавирусом.

Разминка состоит из пробежки и стабилизационных упражнений, после чего футболисты отрабатывают пасы, дриблинг - на специальном паркуре - а затем по небольшим воротам отработали точность ударов.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии, возможно, возобновится в мае.

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