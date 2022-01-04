В "Баварии" произошла вспышка коронавируса

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В "Баварии" произошла вспышка коронавируса

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте сообщила о вспышке коронавируса в команде.

Положительные результаты тестов выявлены у защитников Люка Эрнандеса и Танги Куасси. Сомнительные результаты у защитников Дайота Упамекано и Йосипа Станишича, а также нападающего Лероя Сане. В связи с этим футболисты ушли на самоизоляцию.

Следующий матч "Бавария" проведет 7 января на своем поле против менхенгладбахской "Боруссии".

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4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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