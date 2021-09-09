В "Баварии" прокомментировали идею о ЧМ каждые два года

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич критически высказался об идее ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

"Это нонсенс, это невозможно.

Это нереализуемая идея, потому что парни будут уезжать на месяц. Все планы нарушатся.

Не думаю, что это произойдет. Мы не можем увеличивать число матчей", – сказал Салихамиджич.

Напомним, что Арсен Венгер, который сейчас работает в ФИФА, предложил проводить чемпионаты мира каждые два года начиная с 2028 года.

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