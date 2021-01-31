В "Баварии" прокомментировали информацию о переговорах с Упамекано

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В "Баварии" прокомментировали информацию о переговорах с Упамекано

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал информацию, что мюнхенский клуб провел переговоры с агентами французского защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано.

"Мы думаем о Дайоте. В субботу мы продуктивно пообщались с его агентами. Посмотрим, что выйдет из этого", - приводит слова Салихамиджича Goal.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте француза составляет 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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