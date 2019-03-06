В "Баварии" прокомментировали решение Лёва по поводу состава сборной Германии

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич рассказали, что думают по поводу заявления главного тренера сборной Германии Йохима Лева о том, чтобы не вызывать в состав национальной команды Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.



"Обычно мы не комментируем подобные решения, так как решение полностью зависит от главного тренера Йоахима Лёва. Мы не считаем, что для подобного решения выбран не самый подходящий момент.

Нас смущает, что перед важными матчами с "Вольфсбургом" и "Ливерпулем" болельщикам и игрокам приходится выслушивать подобное. Ещё больше нас удивляет тот факт, что это произошло в рамках неожиданного визита Йоахима Лёва и Оливера Бирхоффа, о котором мы ничего не знали.



Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Жером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они помогли выиграть чемпионат мира 2014 года. "Бавария очень уважает этих игроков", - сообщается в заявлении.

Напомним, вчера, 5 марта, стало известно, что Йохим Лев не будет вызывать в сборную трех игроков.

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